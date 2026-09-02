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माथे का दर्द

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            माथे पर चंदन का लेप लगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो इस बेचैनी से राहत मिलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे कैसे चुपचाप चले जाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मेरे सवाल का जवाब दो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर देखना, ये पेशानी खुद-ब-खुद ठंडी हो जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कहते हो माथा गरम है मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदन लगा दूँ तो आराम मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे जनाब, बात माथे की कहाँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे जो पूछा है उसका जवाब मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी ये माथा भी ठंडा मिलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे दवा नहीं, तुम्हारी बात चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस उलझे मन को बस एक सौगात चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हँसकर कह दो… “हाँ, मैं हूँ,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर किसे चंदन की जरूरत होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल को तो बस तुम्हारा साथ चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हर दर्द का इलाज बताते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात पर समझाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मेरी इस बेचैनी की वजह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों नहीं समझ पाते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मेरी बात का जवाब दे दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर चाहे चंदन लगाओ या रूठकर चले जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये माथा भी अजीब है मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना वजह कहाँ तपता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सामने आकर दो शब्द बोल दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना, सारा गुस्सा भी ढलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदन रहने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुशबू तो दे सकता है, सुकून नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सिर्फ एक जवाब दे दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर इस दिल को, इस माथे को, किसी मरहम की जरूरत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर फिर भी कहोगे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“माथा ठंडा कर लो पहले,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं भी हँसकर कह दूँगी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पहले सवाल का जवाब दे दो जनाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें क्या पता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी एक हाँ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे माथे से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा पूरा मन तृप्त होकर माथा ठंडा हो जाएगा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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