आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Luxury aksar insan ko, kitabon se door kar deti hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

लक्जरी अक्सर इंसान को, किताबों से दूर कर देती है

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक लड़का था, जिसे ज़िंदगी में हर चीज़ आराम से चाहिए थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किताबों की धूल पसंद थी, न मेहनत की धूप सहनी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कहता था, जब दुनिया में इतने आराम के साधन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ख़ुद को तपाने की क्या ज़रूरत, जब तैयार इतने मुक़ाम हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन उसके पिता उसे रसोई में ले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे पर रखे बर्तन के पास बैठाकर समझाने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले, बेटा… मक्खन को यूँ ही घी नहीं बनाया जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना तपिश के किसी पदार्थ का असली रूप नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़के ने पूछा, क्या हर चीज़ को जलना ज़रूरी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता बोले, हर मंज़िल के पीछे तपना ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ज़री अक्सर इंसान को, किताबों से दूर कर देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आराम की आदत धीरे-धीरे, हौसलों को मजबूर कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने ठोकरें खाईं, वही रास्तों का जानकार हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धूप में चला, वही छाँव का हक़दार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक मक्खन तपेगा नहीं, घी तैयार नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन लड़के ने आराम की चादर उतार दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों को मेहनत की नई धार दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ गया कि सुख बुरा नहीं, पर सुख का ग़ुलाम होना ठीक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना संघर्ष के सफलता का ख़्वाब देखना कोई हक़ीक़त नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख यही है कि आराम करो, मगर आराम को आदत मत बनाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबों से रिश्ता जोड़ो, अपने भीतर की आग जगाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी में कुछ बनने का इरादा अगर सच्चा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पसीने की हर बूँद से कामयाबी का नमक निकलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree