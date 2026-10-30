आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kisi ki chuppi men toofan, kisi ki hansi men pir mile
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

किसी की चुप्पी में तूफान, किसी की हँसी में पीर मिले

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जो ज़िंदगी को किताबों से नापता है, उसे ज़मीनी एहसास भी होना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदा रहने के पीछे सही तर्क हो, तो सवालों का जवाब भी होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साँस का हिसाब माँगने वालों, कभी धड़कनों की ज़ुबानी सुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ शब्दों में नहीं, इंसान को उसके संघर्ष की कहानी से चुनो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सच को समझने के लिए, नज़र में थोड़ा विस्तार होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आदमी जूतों की नाप से बाहर नहीं, ये कैसा पैमाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की औक़ात को नापना, तुम्हारी सोच का अफ़साना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के पाँव में छाले हैं, किसी के हिस्से में राह कठिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के माथे पर धूप लिखी है, किसी के हिस्से में छाँव सघन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़द जूतों से नहीं बढ़ता, इंसान का किरदार जोरदार होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबों में दर्ज़ उसूलों से, हर फ़ैसला नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू का अर्थ शब्दों में, पूरा बयान नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भूख से पूछो जीने का, कभी मज़दूर से श्रम का अर्थ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसान से पूछो आख़िर, क्यों मिट्टी ही उसका स्वर्ग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्क वही मुकम्मल है, जिसमें जीवन का सार होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर बात में प्रमाण माँगे, वो अनुभव को क्या जानेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो केवल पन्ने पढ़ता हो, वो दर्द कहाँ पहचानेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की चुप्पी में तूफ़ान, किसी की हँसी में पीर मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के छोटे-से जीवन में, सदियों का इतिहास मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इल्म के साथ इंसानियत का भी व्यवहार होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी कोई गणित नहीं है, हर प्रश्न का हल मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते तर्कों से ऊपर, कुछ दर्द न शब्दों में आएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का हक़ साबित करने को, कोई अदालत क्यों हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान होने के लिए आख़िर, कोई निर्धारित शर्त क्यों हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जीवन को नापने निकले, पहले उसे स्वीकार होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree