आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Is duniya men jine ki ek vajah rahegi
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

इस दुनिया में जीने की एक वजह रहेगी

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जिस दिन नफ़रत का सूरज हर बस्ती को जलाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बच्चा अपने ख़्वाबों से डरकर आँख चुराएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन बाँट लेंगे मैं और तुम, थोड़ी-सी छाँव इंसानियत के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन सरहद के दोनों ओर लहू का रंग एक होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर माँ की आँखों में बिछड़ने का प्रसंग होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन खोल देंगे मैं और तुम, दिल का हर दरवाज़ा मोहब्बत के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन मंदिर की घंटी और अज़ान से डर होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन हर इंसान का इंसान होना बेअसर होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन जलाएँगे मैं और तुम, एक दिया भाईचारे के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन फूलों से ज़्यादा हथियारों की बात होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह मातम में डूबी, हर शाम लहूलुहान होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन उगा देंगे मैं और तुम, एक बाग़ आने वाली नस्लों के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन प्रेम की भाषा क़ानूनों में गुनाह होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच्चाई भीड़ के आगे बेबस और तबाह होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन लिखेंगे मैं और तुम, एक नई इबारत इंसानी पनाह के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन ईश्वर हैरान हो जाएगा, हर रिश्ता बोझ कहलाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुनिया का हर कोना नफ़रत से भर जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी बचा लेंगे मैं और तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध से कराहती धरती में थोड़ी-सी ज़मीन मोहब्बत के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जब तक एक दिल में दूसरे दिल की जगह रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजड़ी हुई इस दुनिया में जीने की एक वजह रहेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
44 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree