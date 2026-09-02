इस बार नहीं आ पाया

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RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            सरे राह उसकी आँखें मुझे ही ढूँढ रही थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उस दिवाली घर आ न सका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीयों की कतारें तो खूब सजी थीं आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक दिया उसके मन का बुझा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े की हर आहट पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जाने कितनी बार उठी होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी राहगीर के कदमों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मेरी आहट सुनती रही होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने पूछा होगा… “आएगा ना इस बार?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हँसकर शायद टाल गई होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मजबूरी का बहाना बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे मेरी गैरहाज़िरी छिपा गई होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर में, मैं भी दीये जलाता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर घर की रोशनी याद आती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पटाखों के शोर में भी जाने क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी खामोशी सुनाई देती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना आसान था कहना… “बस इस बार नहीं आ पाया,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल ये बात कहाँ मानता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सरे राह मुझे ढूँढ रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं उसी राह से दूर चला जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिवाली तो हर साल आती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर वो इंतज़ार फिर कहाँ आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार जो आँखों में ठहर गया इंतज़ार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फिर किसी त्योहार में नज़र नहीं आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी जब दीये जलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन जाने क्यों उदास हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर लौटने की चाह तो बहुत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वो पुराना इंतज़ार कहाँ से लाऊँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरी राह तकते-तकते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही कहीं खो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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