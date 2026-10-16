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हार मान लें हम मुश्किल से, यह बिल्कुल आसान नहीं है

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आँधी से जो आँख मिलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कैसा भय से नाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके भीतर अग्नि जल रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन उसे बुझा है पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत भी पथ रोकें तो क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलने का निषेध नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मान लें हम मुश्किल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बिल्कुल आसान नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के नभ में उड़ने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब पिंजरों से घबराते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके स्वप्न बड़े होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे कब चैन से सो पाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख कतर देने से उड़ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का संकल्प समाप्त नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मान लें हम मुश्किल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बिल्कुल आसान नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द अगर अभिव्यक्ति माँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू केवल जल कब होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पीड़ाएँ ऐसी भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कविता में ढलकर रोते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हृदय की भाषा समझो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पीड़ा का नाम नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मान लें हम मुश्किल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बिल्कुल आसान नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार समय ने छीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बार नियति ने तोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हमने हिम्मत करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल का रुख़ है मोड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट गए हों स्वप्न भले ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्नदृष्टा निष्प्राण नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मान लें हम मुश्किल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बिल्कुल आसान नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इतिहास बदलने निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे कब सुविधा के अभिलाषी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके मन में लक्ष्य बसा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे कब होते हैं हताश भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह कठिन है, मान लिया पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलने पर प्रतिबंध नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मान लें हम मुश्किल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बिल्कुल आसान नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको केवल देह समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतनता का अपमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की गहराई नाप सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ किसी का ऐसा ज्ञान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसों में जिजीविषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक अंतिम विराम नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मान लें हम मुश्किल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बिल्कुल आसान नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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