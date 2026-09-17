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एक सही दिशा चाहिए

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            सूरज की तपिश ही हमारी जिजीविषा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलते हुए मौसम में भी जीने की तमन्ना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग ही लेकर हम कुछ कर पाने का दम भरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगारों की राहों पर भी सीना तानकर चलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप अगर तेज़ है तो हौसला भी कम नहीं होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता कितना भी कठिन हो, कदम कभी थम नहीं होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस आग ने तपाया है, वही हमें निखारेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज की ये तपिश ही कल की मंज़िल सँवारेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम राख नहीं हैं, राख से उठने का हुनर रखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधियों के बीच भी जलने का जिगर रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लपटों से दोस्ती है, शोले हमारी पहचान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलों से लड़ते रहना ही अपने अरमान हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पसीना धूप में गिरता है, वही रंग लाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज का संघर्ष ही कल नया सवेरा बनाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न छाँव की तलाश है, न आसान राह चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने भीतर की आग को एक सही दिशा चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज ढले तो ढल जाए, जज़्बा मगर ढलता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिल में जीने की लौ हो, वो कभी जलकर बुझता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तपिश को अपना साथी बनाया है इस सफ़र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग साथ रखी है हमने… कुछ कर दिखाने के हुनर में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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