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दिल धरती, मेरी माटी सोना

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

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                            दिल धरती, मेरी माटी सोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर गगन से छाँव आ रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर चंदन की खुशबू का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे उसको संगीत सुनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई गीत जगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन सुनाती कथा पुरानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदिया गाती अमर कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों की सरगम पर झूमूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बादल की तान मिलाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई गीत जगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर सुनहरी द्वार खड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस धरा के गालों पर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरण-किरण में प्रेम भरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग खिले हर डाली पर हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस उजियारे की वीणा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सा मधुरिम राग सजाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई गीत जगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों में लहराती फसलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी में विश्वास पल रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की पावन गंधों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का इतिहास ढल रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल की रेखाओं में लिखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम का गौरव जग को गाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई गीत जगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीम तले बैठी दोपहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीपल गाता छाँव के गीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़ियों की चहकारों में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई अनहद प्रीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन स्वर लहरियों को चुनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों की एक माला बनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई गीत जगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर क्षितिज पर साँझ उतरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग सुनहरे घुलते जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके पथिक के मौन अधर पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा के स्वर खिलते जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनभर की थकान समेटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों का संसार बसाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई गीत जगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के कण-कण में जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्वजों की सौगंध बसी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों की हर एक लहर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की आनंद-हँसी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरती के ऋण को लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे ना अपना शीश झुकाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई गीत जगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल धरती है, प्रेम गगन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों की अविरल धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द भले ही मौन खड़े हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगीत बने मन सारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति स्वयं जब छंद सुनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी अपना स्वर मिलाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदन माथे पर सजाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई गीत जगाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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