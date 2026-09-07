आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Biscuit jaise... Timing vale
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बिस्कुट जैसे... टाइमिंग वाले

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            थोड़ा सरफिरा हो, तो भी नहीं कोई ऐतराज़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बातों में हँसी हो, दिल में कुछ अंदाज़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात को गंभीरता से लेना भी क्या कमाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी है जनाब, कोई अंतरास्ट्रीय सवाल नहीं… मज़ाक भी लाज़िमी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बेवजह मुस्कुरा लो, इसमें भी क्या मलाल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज़ हिसाब लगाना भी भला कैसा बवाल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला उसे जी लो, जो गया उसे जाने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की चिंता छोड़ो, आज ही तो असली धमाल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी मस्ती आँखों में हो, होठों पर सवाल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल अगर बच्चा रहे तो उम्र किस बात की मिसाल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे कहती रहे, “कुछ तो सुधर जाओ जनाब,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने कहा… पहले ज़िंदगी को पूछो, उसे भी यही कमाल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाप-तौल कर जीने वालों का अपना ही हिसाब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते चाय जैसे हों, गरम और लाजवाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ लोग बिस्कुट जैसे… टाइमिंग वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टाइमिंग गड़बड़ तो, डूबकर गिर जायेंगे, इसका कोई जवाब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बारिश में भीग जाएँ, कभी धूप में सुलग जायें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बिना वजह निकल पड़ें, यही तो ज़िंदगी का ख्वाब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पल हँसा दे चेहरे को, वही सबसे बड़ा खिताब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी सारी दुनिया तो बस काग़ज़ों का हिसाब-किताब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree