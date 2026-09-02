आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Badlon ka varklod badha hua hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बादलों का वर्कलोड बढ़ा हुआ है

RATAN KUMAR

RATAN KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            इस समय बादलों का वर्कलोड बढ़ा हुआ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ़ बारिश का ऑर्डर चढ़ा हुआ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लानर तो इन्द्र देवता ही होंगे जनाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है स्वर्ग में भी मीटिंगों का दौर बढ़ा हुआ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरब सागर से पानी की लोडिंग होती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंगाल की खाड़ी से भी सप्लाई होती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस बादल को कितना माल उठाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्र की एक्सेल शीट में पूरी एंट्री होती होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं हल्की बारिश, कहीं मूसलाधार का ऑर्डर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बादल खाली, कहीं पानी से ओवरलोडर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस खेत में कब कितनी बूँद गिरानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका भी शायद कोई विभागीय कैलेंडर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनलोडिंग की प्लानिंग भी आसान नहीं होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह एक जैसी डिमांड तो नहीं होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं किसान आसमान की ओर हाथ जोड़कर बैठा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं शहर कह रहा होगा… बस करो, अब और नहीं होगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले बादलों की रूट मैपिंग होती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हवाओं से उनकी बुकिंग होती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बरसना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बूंद की शायद GPS ट्रैकिंग होती होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों पर अलग ही ड्यूटी लगती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों के लिए अलग डिलीवरी चलती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेगिस्तान में शायद पानी की वीआईपी डिमांड हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शहरों में ड्रेनेज विभाग से रोज़ शिकायत मिलती होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बादल कहते होंगे… लोड बहुत भारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं धरती कहती होगी… अभी प्यास हमारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्र देवता माथा पकड़कर सोचते होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई! मौसम की मैनेजमेंट भी कोई आसान जिम्मेदारी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो बस खिड़की से बादल देखकर खुश हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जाने कितनी फाइलें ऊपर से नीचे पहुँचाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक सप्लाई उठाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के हर कोने में पानी अनलोड करवाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुदरत की यह सप्लाई चेन बड़ी निराली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ट्रक है, न टोल है, न कोई गाड़ी वाली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी समय पर पानी पहुँच जाता है खेतों तक…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानना पड़ेगा, इन्द्र देवता की प्लानिंग कमाल की है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रतन कुमार कैथवास
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
42 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree