सुंदर सुरतिया माइर देलय मतिया , सुन गे सज़नी
हां , हां सुन गे सज़नी ।
हमर बइन जो न संगतिया , सुन गे सज़नी ,
अंखियां से बाण मारी दैलें हमर छतियें , सुन गे सज़नी ।
धक - धक करइ हमर छतिया , सुन गे सज़नी ,
सुंदर सुरतिया माइर देलय मतिया , सुन गे सज़नी
हमर बइन जो न संगतिया , सुन गे सज़नी ।
बइन जो हमर दुल्हनियां , सोना के देबो नथुनियां
सुन गे सज़नी ।
तोरा चांदी के देबो पायल गे , सुन गे सज़नी ,
अंखियें तोर कजरा , खोपवें तोर गजरा , सुन गे सज़नी
हमरा बनाई देल्ही पगला , सुन गे सज़नी ।
सुंदर सुरतिया माइर देलय मतिया , सुन गे सज़नी
हां , हां सुन गे सज़नी ।
हमर बइन जो न संगतिया, सुन गे सज़नी ।।
- रंजीत कुमार महतो "गम्हरा"
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एक घंटा पहले
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