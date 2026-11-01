मक़सद तो रस लेने का था ,

कलियों से फूल देखो खिल रहे ,

अद्भुत सौंदर्य देखो मिल रहे ।

फूलों को देख भंवरें गाने लगे ,

मानो फूलों को भंवरें मनाने लगे ।

भंवरे को देख फूल शर्माने लगे ,

गाने , मनाने से मुस्कुराने लगे ।

भंवरे तू प्यार जताने आया ,

गाना, गुनगुनाना बहाना किया ।

मक़सद तो रस लेने का था ,

पर सीधे - सीधे तू बता न सका ।

दो दिन बाद फूल मुरझा गए ,

भंवरे का अब ठिकाना न था ,

क्योंकि फूल अब रसहिन जो था ।।

- रंजीत कुमार महतो "गम्हरा"

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1 hour ago