बड़ी सुंदर माइरी लाग़हय सज़नी रे

बड़ी सुंदर माइरी लाग़हय सज़नी रे ,

बड़ी सुंदर माइरी लाग़हय सज़नी रे ,

हाय मोर सज़नी गे , हाय मोर सज़नी गे

खोपवें गज़रा सोभय , खोपवें मेंजूरा सोभय

डंड़वें करधनी रे, हमर सज़नी के, हमर सज़नी के

हाथे सोभय चुरी शाखां, माथे सिंदुर रे

नाकें सोभय नथुनीं , सोभय पांवें पैंजनी रे ।

हमर सज़नी के , हमर सज़नी के

गोड़वें अऱता रांगी , हथवें मेहन्दी रे

हाय मोर सज़नी गे , हाय मोर सज़नी गे ।

सोलहों सिंगार करी आवय जब सज़नी रे ,

बड़ी सुंदर माइरी लाग़हय सज़नी रे

बड़ी सुंदर माइरी लाग़हय सज़नी रे ।।

- रंजीत कुमार महतो "गम्हरा"

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40 मिनट पहले