टेक्निकल शिक्षा सब को देनी है।

रहे न अशिक्षित भारत में कोई,

ऐसी योजनाएं हमे बनाना है।

घर घर शिक्षा का दीपक भी,

देश के हर कोने में जलाना है।।



शिक्षा दिवस भी एक पर्व है,

इसे भी और पर्वो की तरह मनाना है।

रहे ने कोई देश में अशिक्षित,

भारत को अब महान बनाना है।।



होती जा रही महंगी शिक्षा,

इसको अब सस्ती करनी है।

पढ़ सके हर बच्चा आज,

ऐसी नीति हमे देश में लानी है।।



हुआ है बहुत काम शिक्षा क्षेत्र में,

आगे भी बहुत कुछ करना है।

बनी है देश में नई शिक्षा नीति,

उसको अब लागू करना है।।



कम करना है बेरोजगारी को,

टेक्निकल शिक्षा सब को देनी है।

टेक्निकल शिक्षा से ही अब

बेरोजगारी ही कम होनी है।।

-आर के रस्तोगी



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एक घंटा पहले