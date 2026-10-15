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Ramesh Raj

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                            शीत भरी जनवरी काँपता थर-थर-थर ‘होरी’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना रजाई के ‘धनिया’ घर आफत-सी आयी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नये बजट के साथ फरवरी और वित्तमंत्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नये करों के बोझ तले फिर जनता घबरायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया फागुन माह मनी यूँ तो घर-घर होली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले-सा उल्लास कहीं भी पड़ा न दिखलायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अप्रिल माह उछाल भरी सोने ने-चाँदी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछ न एक अँगूठी हमने कैसे बनवायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माह मई में महँगाई की लूओं ने मारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ रुपये की दाल किलो-भर घर सजनी लायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जून महीना खूब पसीना झल्लन का छूटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बिजली के पंखा झलते रैना ढुलकायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माह जुलाई पड़ी फुहारें मन पर यूँ दुःख की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भीतर पीर अभावों की झट हरियायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी के इत अगस्त में झंडे लहरायें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर न करता चपरासी तक जन की सुनवायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माह सितंबर मन के अम्बर सूख गये जलधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया अवसाद लिये फिर नव उलझन छायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्टूबर आया जाड़े की चिंताएँ लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘क्या होगा इस साल रजाई अगर न भर पायी’?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माह नवम्बर में दीवाली रही अमीरों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्धन को तो बनी लक्ष्मी फिर से दुःखदायी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः दिसम्बर, अन्त साल का, खुशी न दे पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जागी थी मन में आशा वो भी मुरझायी | 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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