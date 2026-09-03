आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   HINDI BHASHA
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

हिन्दी भाषा

Ramesh Gupta

Ramesh Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हिंदी फैले विश्व में, है अपना अरमान ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़े'',लिखे', बोले' सभी, हो इसका सम्मान ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो इसका सम्मान, विदेशो' में भी बोले' ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत मां के लाल, स'ग हिंदी के हो ले' ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जननी का गौरव है इससे, है माथे की बिंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदुस्तानी नहीं, अगर वह, बोल ना पाए हिंदी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की बोली अलबेली ठौर- ठौर पर बदल रही है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रांत एक, पर,गांव शहर में, बोली एक नहीं है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा, भाई,प्रांत न छूटे, ममता की मजबूरी है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हि'दी को अपना लो भाई,अब तक प्रगति अधूरी है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रही शहीदों की यह भाषा,ना कोई खाना पूरी है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूत्र में बंधने खातिर, भाषा एक जरूरी है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशाटन या तीर्थाटन पर जाते हैं जो लोग ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें असर ज्यादा करता है,बहुभाषा का रोग ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुभाषा का रोग,समझ ना आवे बोली ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूक बधिर सी हरकत होती, करते लोग ठिठोली ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा अगर एक, राष्ट्र की, कुछ तो होगा अपनापन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी बोले', हिंदी सीखें, सुगम बनेगा देशाटन।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभाषा बोलिए इसमें ना कोई दोष है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजभाषा के लिए भी, दिल में रखना कोष है। ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्र्वार्थ के खातिर न कैवल, प्यार से अपनाइए ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्राह्य दिल मे' कर इसै, शीर्ष तक ले जाइए ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभाषा मनुज की, ममता भरी मुस्कान है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रभाषा सीखना, निज राष्ट्र का सम्मान है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भाषा हिंद की बोले' ना सब लोग ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम फैलावे'गे इसे, ज्योँ संक्रामक रोग ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योँ संक्रामक रोग, पड़ोसी भी, न बचता ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे अंग्रेजी छोड़, बने प्रिय हिंदी वक्ता ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीकी या विधि शिक्षा में, ना कोई पाबंदी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरल सुसंकृत भाष्य, बने जन-जन की हिंदी ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
40 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree