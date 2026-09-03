हिन्दी भाषा

हिंदी फैले विश्व में, है अपना अरमान ।

पढ़े'',लिखे', बोले' सभी, हो इसका सम्मान ।।

हो इसका सम्मान, विदेशो' में भी बोले' ।

भारत मां के लाल, स'ग हिंदी के हो ले' ।।

जननी का गौरव है इससे, है माथे की बिंदी ।

हिंदुस्तानी नहीं, अगर वह, बोल ना पाए हिंदी ।।



भारत की बोली अलबेली ठौर- ठौर पर बदल रही है ।

प्रांत एक, पर,गांव शहर में, बोली एक नहीं है ।।

भाषा, भाई,प्रांत न छूटे, ममता की मजबूरी है ।

हि'दी को अपना लो भाई,अब तक प्रगति अधूरी है ।।

रही शहीदों की यह भाषा,ना कोई खाना पूरी है ।

एक सूत्र में बंधने खातिर, भाषा एक जरूरी है ।।



देशाटन या तीर्थाटन पर जाते हैं जो लोग ।

उन्हें असर ज्यादा करता है,बहुभाषा का रोग ।।

बहुभाषा का रोग,समझ ना आवे बोली ।

मूक बधिर सी हरकत होती, करते लोग ठिठोली ।।

भाषा अगर एक, राष्ट्र की, कुछ तो होगा अपनापन ।

हिंदी बोले', हिंदी सीखें, सुगम बनेगा देशाटन।।



मातृभाषा बोलिए इसमें ना कोई दोष है ।

राजभाषा के लिए भी, दिल में रखना कोष है। ।

स्र्वार्थ के खातिर न कैवल, प्यार से अपनाइए ।।

ग्राह्य दिल मे' कर इसै, शीर्ष तक ले जाइए ।

मातृभाषा मनुज की, ममता भरी मुस्कान है ।।

राष्ट्रभाषा सीखना, निज राष्ट्र का सम्मान है ।।



हिंदी भाषा हिंद की बोले' ना सब लोग ।

हम फैलावे'गे इसे, ज्योँ संक्रामक रोग ।।

ज्योँ संक्रामक रोग, पड़ोसी भी, न बचता ।

दे अंग्रेजी छोड़, बने प्रिय हिंदी वक्ता ।।

तकनीकी या विधि शिक्षा में, ना कोई पाबंदी ।

सरल सुसंकृत भाष्य, बने जन-जन की हिंदी ।।

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40 मिनट पहले