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RAMANUJ PATHAK

RAMANUJ PATHAK

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                            सृष्टि के आदिकाल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रश्न अनवरत है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन किसे पुकार रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन किसका प्रत्युत्तर है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्तब्ध शून्य ने पूछा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम हो भी या केवल संभावना?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अनंत विस्तार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊर्जा की पहली धड़कन ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कह दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं हूँ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब से यह ब्रह्मांड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नों और प्रत्युत्तरों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विराट संवाद है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारा जलता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अंधकार प्रत्युत्तर देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य ऊर्जा देता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पृथ्वी जीवन लौटाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल बरसते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बीज अपनी हरियाली से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश को धन्यवाद देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद फूल का खिलना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसंत का प्रत्युत्तर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पतझड़—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष का समय को दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन उत्तर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी से पूछो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम चलती क्यों हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह ठहरकर नहीं समझाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बहती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका बहना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका प्रत्युत्तर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान ने भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति से प्रश्न किए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रकृति ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूत्रों में उत्तर लिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरता हुआ सेब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ फल नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गुरुत्व के प्रश्न का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृश्य प्रत्युत्तर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पदार्थ को बाँटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो परमाणु मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमाणु को टटोला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कणों का संसार मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कणों से आगे बढ़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अनिश्चितता खड़ी मिली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्तर के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया प्रश्न था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर प्रश्न के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले ज्ञान का बीज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो विज्ञान है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर को अंतिम सत्य न मानना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उत्तर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया प्रश्न जन्म देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रासायनिक पात्र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पदार्थ मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अणुओं ने पुनर्विन्यास किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन टूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए बंध बने—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पदार्थ ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवर्तन के रूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना प्रत्युत्तर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साम्यावस्था में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति सोती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों दिशाओं में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य यात्राएँ चलती रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतुलन का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गतिहीनता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि विपरीत गतियों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्म समन्वय है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद जीवन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी ही कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गतिशील साम्यावस्था है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कोशिका को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से संकेत मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झिल्ली उसे पहचानती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रासायनिक संदेश भीतर दौड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीन अपनी भाषा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रत्युत्तर लिखते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना व्यवहार बदल देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौधे का झुकना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्श पर लता का लिपटना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्मी में पत्तियों का व्यवहार बदलना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति की हर संवेदना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ढंग का प्रत्युत्तर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकेतों का बना हुआ प्राणी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आवाज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय की गति बदल सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्मृति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे वर्तमान को बदल सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा जगा सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वही शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दूसरे के मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवार भी खड़ी कर सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बोलने से पहले सोचो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ ध्वनि नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी चेतना पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाला गया एक संकेत होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रत्युत्तर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की पुकार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे का लौटकर देखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु के विश्वास पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्य का बदल जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुस्कान पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी मुस्कान का जन्म लेना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव सभ्यता के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्मतम प्रत्युत्तर हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रत्युत्तर शब्दों में नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बोलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन उत्तर देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी अपना अर्थ कहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रतीक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे लंबा प्रत्युत्तर बन जाती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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