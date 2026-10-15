टेढ़ी हो गई चाल

नारी स्वतंत्रता की ये कैसी होड़ लगी है।

मां प्रेमी के संग बच्चों को छोड़ चली है।।

मां के जिन्दा रहने पर बच्चे अनाथ हो रहे हैं।

करनी पर अपनी मां की जिल्लत से जी रहे हैं।।

पूत सपूत सुना था नहीं सुना माता हुई कुमाता।

आजकल के नए दौर में एक पति नहीं सुहाता।।

ढूढ़ती हैं बेटी के लिए वर भाग के संग हो जाती हैं।

बेटे के उम्र के लड़के साथ जाने में नहीं सकुचाती हैं।।

ह्वाट्सएप इन्स्टाग्राम व फेसबुक ने किया कमाल।

भूल गए सुचिता से रहना सबकी टेढ़ी हो गई चाल।।

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45 मिनट पहले