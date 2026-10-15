हमें क्या पाकर हँस लेना है

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                            हथेली को काँपते देखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँहों को तरसते देखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे को सूखते देखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों को बरसते देखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत पूछो मेरी इन आँखों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या मंज़र देखे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाड़े के ख़्वाब को जेठ की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुपहरी में झुलसते देखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनते हैं गूँजते सन्नाटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी से बातें करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखते हैं यारी उदासी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई को बाँहों में भरते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीने की दुश्वारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मेरा अन्तर जाने है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम किन्हें देखकर जीते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम किन बातों पे मरते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब बड़े चमकीले हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अरमाँ बेहद सादे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं ख़ाली नहीं जेबें अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ क़समें हैं कुछ वादे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मसले जाकर सुलझे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हैं जो अभी भी उलझे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूटने की ख़्वाहिश है कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं जुड़ जाने के इरादे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें क्या पाकर हँस लेना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खोकर हमको रोना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखना है काँधे पे किसके सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी बाँहों में सोना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कट जानी यूँ ही उमर कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है थम जाना सफ़र कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की उंगली थामे हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखे जायें जो होना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ रक्षित मिश्रा 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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