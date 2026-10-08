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नेपाल - उजालों को महकना होगा

Rakesh Bisaria

Rakesh Bisaria

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज हिमालय सिमट रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का ताज बिखर रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमनशीं थे उसके ग्लेशियर्स
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उनका साथ छूट रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आसमाँ को बुलंद कर रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रहनुमा ज़मीं पर गिर रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थरों में दिखता है ख़ौफ़ का सवेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सवेरा, अँधेरा बनकर बह रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं हैं देवदार, नीला आसमाँ कैसे झुक रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं है रोशनी, पूरब का तारा कैसे चमक रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
II
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बचपन का आँगन कैसे डूब गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आँखों का आब कैसे सूख गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘पासबाँ वो हमारा’ हमसे रूठ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘संतरी वो हमारा’ पीछे छूट गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्नत का दरिया कैसे टूट गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो दिल का तारा कहीं दूर गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी का गागर कैसे फूट गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़ुदरत का आईना कैसे रूठ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ देखा-जाना था, वो दूर गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ अवचेतन था, वो भी भूल गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
III
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खो गए, उन्हें चिराग़ की तरह जलना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन वीरानों में भी, उन उजालों को महकना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया के शिखर को ज़मीं से उठना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय के मोतियों को फिर चमकना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़र्रे ज़र्रे में ज़िंदगी को खिलना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेपाल को दुनिया का आईना बनना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सरज़मीं को हर सपने का हिसाब रखना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों से सँजोई मिट्टी से नए घर आबाद करना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बहार आए, इक नए सफ़र को अंजाम देना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्द रातें हों आज, सुबह झीलों में कमल खिलना होगा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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54 मिनट पहले

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