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उन बातों में मैं हूँ तुम हो हम हैं

Rajiv tyagi

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                            यादों की गठरी में मेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधी हुई बहुत सी बातें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ना भी हो पास मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग बचपन की यादें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन बातों में मैं हूँ तुम हो हम हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यादों के सुहाने मौसम हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंधली सी तस्वीरों में हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कभी आँखें भी नम हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजली धूंप के सवेरे हैं उनमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलखिलाते तारों की रातें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ना भी हो पास मेरे राजीव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर संग बचपन की यादें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की गठरी में मेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधी हुई बहुत सी बातें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर खोलकर मैं गठरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना दिल बहलाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूब बातें करता हूँ ऐसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे तुमसे ही बतलाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में दूरी का मुझको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता कभी अहसास नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद करके पलकें अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पा लेता हूँ तुम्हें पास यहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआओं भरे दिल में मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह भरी सौगातें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ना भी हो पास मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग बचपन की यादें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की गठरी में मेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधी हुई बहुत सी बातें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन बातों में मैं हूँ तुम हो हम हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यादों के सुहाने मौसम हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- राजीव त्यागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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