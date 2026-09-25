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वही सहारा रात का फक़त होने वाली है.

Rajiv Tyagi

Rajiv Tyagi

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                            ज़रुरी तो नहीं मालिक-ए-मयख़ाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मय का शौक़ीन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजा कर रखता है जाम-ओ-मीना को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं मयख़ाने की तौहीन हो.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक लय रहे सुरुर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होश खो कर भी रहे ख़बरदारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ आशिक़-ए-मय आ ज़रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लमहों को परे रख दें समझदारी.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आंखों के डोरे बता रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करवटों के संग रात तूने ग़ुज़ारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला आया कर खुले दरवाज़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मयख़ाने ने हमेशा ही निभाई नातेदारी है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रख साग़र को कभी ख़ाली ऐ साक़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मनहूसियत की निशानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो घूंट बचा रखा कर बोतल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सहारा रात का फक़त होने वाली है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी इज़्ज़त हमारी तिरे दरवाज़े ऐ साक़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शख़्स झुककर सलाम देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम जिनका लिया करते थे शीरीं ज़ुबाँ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही आज ब-मुश्किल सलाम लेता है.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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