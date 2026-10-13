डरना मना है

संसार में रह कर डरना मना है,

स्वयं को स्वयं से छलना मना है,

ज्ञान के प्रकाश में दर्पण निहारो,

अंधकार में आंखें मूंदना मना है.





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एक घंटा पहले