दरिया बीच तूफ़ान है

मत गिरा इसकी राह में पत्थर,

ये दरिया बीच तूफ़ान है,

पीस कर रेत कर देगा,

बनाया तूने जिससे यह मकान है.





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एक घंटा पहले