होगी आसमानों की तुझको ख़बर.

आसमानों पर ज़मीन नहीं होती,

मत किया कर ऊंचा सफर,

पांव गर ज़मीन पर होंगे तेरे,

होगी आसमानों की तुझको ख़बर.





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एक घंटा पहले