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पत्तों की सरसर ध्वनि सुनें,

Rajeshwari Joshi

Rajeshwari Joshi

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                            शब्द नहीं चाहते केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबों में बँधकर रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहते हैं पंछी बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीले नभ में दूर उड़ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की सौंधी मुस्कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपती धूप में खेतों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकते श्रम का मधुर गान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल की रेखाओं में लिखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती का उजला इतिहास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीजों की नन्ही आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर देना जीवन का विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन बच्चों के आशा-दीप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिनभर कूड़ा बीनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात पढ़ें सपनों के गीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल सने जिन हाथों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल का सूरज पलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटी पट्टी, फटे बस्ते में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-कमल फिर खिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आँखों का उजियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके हिस्से धूप अधिक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम है छत का एक सहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन नन्हे जीवन की लोरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके ऊपर खुला गगन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती जिनकी माँ है भोली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सूने स्वप्नों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद उतरकर बात करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद की कोमल पलकों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा कोई प्रभात धरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा के प्रहरी के गीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम-शिखरों की ठंडी रातों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके मन के बने मीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब घर से दूर खड़ा सैनिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखे तारों भरा आकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनें माँ की ममता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनें घर का विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की श्रममयी नारियों का स्वर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सिर पर लकड़ी, घास उठाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती हैं पथरीली डगर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके श्रम की हर आहट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन-धरा का गान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी मौन हथेलियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुनहरा भोर रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंजारे की बाँसुरी की तान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख की धूल भरी राहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगा सकें मधुमय मुस्कान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अकेले मन के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाएँ हम मौन संवाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी आँखों में भर दें फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का कोमल विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द उतरना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर खेत और हर खलिहान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की पंखुड़ियों से पूछें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे खिलता है मुस्कान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों की सरसर ध्वनि सुनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों से कुछ सीखें बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत से धैर्य माँग लें और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल से बरसाती रात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनें वन की हरियाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनें झरने की रुनझुन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनें उषा की लाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनें पवन की धुन।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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