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सावन की देहरी

Rajeshwari Joshi

Rajeshwari Joshi

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                            मेरे अल्फाज
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की देहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन आया तो किवाड़ ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना हवा के साँस ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर रखी धूप ने जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जगह बदल ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरामदे की एक कील पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फीका धागा झूल रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें जाने कितने मौसमों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सिरा उलझा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीम की छाल पर खिंची लकीरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी कुछ कहती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे ऊपर वाली लकीर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगलियाँ ठहर गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे की ठंडी राख कुरेदी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे हल्की गर्मी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी बीती दोपहर ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख में साँस रखी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोने में पीतल का लोटा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह के बल रखा हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी गर्दन पर सूखे पानी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चमकीली रेखा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूँटी पर एक धागा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें धूप अटकी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पास पड़ी चौकी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जगह अब भी गर्म थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देहरी पर बैठी हथेली ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी थोड़ा-सा कुरेदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे से निकला काँच का टुकड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल में चाँद-सा चमका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते-जाते मुट्ठी भर दाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौखट पर रख दिए उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चिड़ियों ने चुन लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बारिश ने ढक दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पगडंडी पर एक छतरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे धुँध हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी दूर कि लौटना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुमकिन था, जाना भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर देर तक खुला रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किवाड़ ने बंद होना नहीं चुना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नीम की एक निचली डाल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश देर तक ठहरी रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह देहरी पर देखा तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चावल कुछ कम थे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने चुगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब चुगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी ने कुछ नहीं कहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उस रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की के पास रखी कुर्सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश की ओर मुँह किए रही।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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