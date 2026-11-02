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पूरे आकाश का उजला होना आवश्यक नहीं।

Rajeshwari Joshi

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अँधेरा कितना भी गहरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश की संभावना को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाप्त नहीं कर सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उजाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ सूरज में नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उस विश्वास में भी पलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बंद दरवाज़ों के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर की आहट सुन लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात चाहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश के अंतिम छोर तक फैल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी-सी किरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके साम्राज्य को चुनौती देने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफ़ी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बुझा हुआ दीप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी उसकी राख में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अगली लौ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप जन्म ले रही होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रास्ते दिखाई न दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब रास्तों पर नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर देखना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उम्मीद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रकाश है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँखों से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा को रास्ता दिखाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा चाहे कितना भी गहरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश की संभावना को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाप्त नहीं कर सकता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि एक किरण के जन्म के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे आकाश का उजला होना आवश्यक नहीं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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