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मछली और मल्लाह

Rajeshwar Mandal

Rajeshwar Mandal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मछली कहती मल्लाह से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेंको रे जाल कोई उल्लास से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उब चुकी हूँ इस खारे पानी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले चल मुझे भी कहीं बाहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस समंदर अथाह से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद रहूँ समंदर में कब तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दुनिया की प्यास जगी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ दे आज हर बंदिश तू मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक बार संभाल उल्लास से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किनारे वाले सब कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत जा कहीं बाहर, खतरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थल पर हमदर्द कम, ज्यादा बगुले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर से काले बाहर से उजले है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भी श्वेत, मैं भी श्वेत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह कर बगुले तुझे लुभाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पास आते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झपट्टा मार तुझे खा जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मछली की मति क्षीण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिकनी-चुपड़ी बातों में फँस जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ संग अपनों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैरों की बात में आ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब नाश मनुज पर छाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे ही ख्यालात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों-दिमाग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार दोहराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंततः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उछल पड़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना जाल ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न समंदर मिलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किनारा मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस थल की चाह थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी कहाँ मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पती है रेत पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी खारे पानी की घूॅंट को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाल तो बहाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत ने यूँ बुलाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे बंधन समझा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो सहारा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते हैं मछली को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब लहरें रो-रो कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद भी कभी-कभी आज़ादी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठे पानी से अच्छा खारा पानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो अपनी सीमाओं से भागे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में बहुत ही वो अभागे हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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