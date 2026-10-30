आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Chai cup aur tum
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

शायद मेरे लिए यही काफ़ी है।

Rajeshwar Mandal

Rajeshwar Mandal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अक्सर तो नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु कभी-कभी मैंने ऐसा महसूस किया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी होंठ रखता हूँ मद्धम गर्म चाय की कप पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में एक अजीब-सा भ्रम पैदा हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे तेरे लबों ने छू लिया हो मेरे लबों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन प्रफूलित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन तरंगित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन निमीलित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लब कंपित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वेष विलोपित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भाप में तू अंकित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हृदय परिवर्तित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खोने लगता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अलग ही दुनिया में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौर से देखता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कप से उठती उन भापों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शनैः-शनैः उड़ रही होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे चाय को ठंडा करते हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रोकना चाहता हूँ उन उड़ती भापों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर वो रुकती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे जा रही हों बेखबर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तन्हा कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उफ्फ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत खलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न जाने क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन भापों को रोकने का मन नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मन में एक ख़्याल आता है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोशिश तो बहुत की थी उस वक्त भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कहाँ रोक पाया था तुझे जाने से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही तो नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भ्रम ही सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ यादें ज़िंदा हैं अब तलक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस गुफ़्तगू की एक शाम की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ैर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कर ही क्या सकता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें ही सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन के किसी कोने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडक-सी सुकून देने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी एक ठहराव तो बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मेरे लिए यही काफ़ी है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
26 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree