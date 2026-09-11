मेहनतकश इंसान

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Rajesh Sharma

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                            हथेलियों पर जमी वक़्त की झाइयाँ भारी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ये छेनियाँ पत्थर पर अब भी भारी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाकर ख़ाक जो आबाद कर रहा है दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी की ज़ात पर सदियों से ये उधारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर गिने जा रहे हैं मुनाफ़े के सुनहरे सिक्के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर मज़दूर के घर में फ़क़त बेवसी-लाचारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिवाई फट गई पैरों में चलकर तीखे काँटों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर पहाड़ को ढहाने की ज़िद अभी भी जारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया राष्ट्र को रोशन, लहू जलाकर ख़ुद को जिसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के झोंपड़े में स्याह अँधेरे की बीमारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे बनाना था राष्ट्र का सबसे बड़ा हिस्सेदार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी की क़िस्मत में ज़िल्लत की ये चौकीदारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पूँजीपतियों के मुलायम हाथ ये क्या समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बहते आँसुओं से कैसे गूँध रही रोटी हमारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासतों को बस चुनावी भीड़ दिखाई दी है यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़दूर की तो पत्तल हमेशा से रही अधूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमाम बाधाओं से टकराकर हौसला न गिरा कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम की प्रार्थना के आगे झुकी दुनिया सारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तख़्त, ताज और राजमहल एक दिन झुकेंगे ज़रूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब इस नए दौर में हम सब मेहनतकशों की बारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना है राष्ट्र जो बुलंद इतना, तो याद रखे हर कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हर एक ईंट में मज़दूर के पसीने की हिस्सेदारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम के ज़रिये 'अगस्त्य' विनम्रता से सच लिखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मेहनतकश इंसान की मेहनत सबसे भारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राजेश शर्मा 'अगस्त्य'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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