हिंदी भारत की ह्रदय वाहिनी

संस्कृत के निर्मल निर्झर से प्रवाहित ,

संस्कृति की अविरल धारा है ,

हिन्दी भारत की ह्रदय वाहिनी है ,

ये ही सुरों की अनन्त रागिनी है ,

जन जन की यह भाषा बनकर ,

देश का अलंकार सी बन जाती है ,

सरलता , सुगमता ही विशेषता ,

श्रंगार भी है अत्यंत उज्ज्वल ,

शब्द श्रंखला करती है विवश ,

योगियों के मौन भी टूट जाते हैं ,

नए शब्द समूह बन जाते हैं ,

प्रभात सा नव सृजन कर जाते हैं ,

भारतीय विपणन का आधार है हिन्दी ,

कृत्रिम मेधा की ओर भी बढ़ चली है ,

विश्व की तीसरी भाषा है हिन्दी ,

माँ भारती के ललाट की बिंदी है हिन्दी |

-राजेश शर्मा

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एक घंटा पहले