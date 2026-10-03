आज का विचार: रामचन्द्र शुक्ल

सच्चा कवि उसी व्यक्ति या वस्तु का स्वरूप कल्पना में लाएगा, जिसके प्रति उसकी किसी प्रकार की अनुभूति होगी।

- रामचन्द्र शुक्ल

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