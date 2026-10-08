टाइम....

क्यो! हम जाया करे टाइम किसी के लिए!

वो मरते है,किसी और के लिए....!

तड़फ जाता हैं ,ए -दिल उसी को पाने के लिए!

ऐक उह!तक न निकली उसकी ऐ -मेरे लिए!

-अर्णव.

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37 मिनट पहले