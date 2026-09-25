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उसकी खामोशी को शांति मत समझना

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            उसकी खामोशी को शांति मत समझना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत जब माँगते-माँगते थक जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिन्नतें करते-करते थक जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक दिन कमी से ज्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार माँगने की बेइज़्ज़ती चुभने लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले वह आपको समझाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर याद दिलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर शिकायत करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लड़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक दिन ऐसा आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सब कुछ कहना ही बंद कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब लोगों को लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सब ठीक चल रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सच तो यह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ठीक कुछ भी नहीं चलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ चाहिए, सहारा चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अब वह अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ फैलाना नहीं चाहती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वह सीख चुकी होती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलने से कुछ नहीं बदलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोने से कुछ नहीं बदलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ने से कुछ नहीं बदलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार माँगने से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं बदलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस औरत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार माँगने पर मजबूर करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने भिखारी बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी खामोशी को शांति मत समझना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुश नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बस थक चुकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसे शिकायत भी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद भी नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस माँगने की हिम्मत खत्म हो गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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