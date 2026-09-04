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सुख-दुःख का भ्रम

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            सुख-दुःख का भ्रम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैंने अनुभव कर लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को सुख देने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को खुश करने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन, मन और धन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ लगा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी किसी को खुश न कर पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई किसी को सुख दे नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न ही कोई किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख दे सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख और दुःख तो भीतर की अनुभूति हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये किसी वस्तु की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिए या लिए नहीं जा सकते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न किसी को सुख देना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी को दुःख देना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने कर्म सच्चे रखने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन को निर्मल रखना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो अमूर्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका देना-लेना कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुःख के पीछे भागना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद एक सुंदर-सा भ्रम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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39 मिनट पहले

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