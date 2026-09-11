समझ और साथ

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जो लोग आपको समझना चाहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे आपकी खामोशी भी पढ़ लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात को शब्दों में कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो आपको समझना ही नहीं चाहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें हजारों तर्क दे दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सवाल का जवाब दे दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी उनके मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी कोई जगह नहीं बनती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते भी अजीब होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें सच में रिश्ता निभाना होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे परिस्थितियों से नहीं डरते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किलें चाहे कितनी भी हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे आपका हाथ नहीं छोड़ते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिन्हें साथ रहना ही नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें बस एक बहाना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी परिस्थिति, कभी मजबूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आपकी कोई छोटी-सी गलती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ने के लिए कारण नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ बहाना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हर रिश्ते को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार समझाने की कोशिश मत करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आपका है, वह आपकी खामोशी में भी आपको समझेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो आपका होना ही नहीं चाहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे रोककर भी क्या करोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते सफाइयों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीयत और निभाने की इच्छा से बचते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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