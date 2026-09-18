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मेहनत की कमाई

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            मेहनत की कमाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किराए का घर हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की परवरिश हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अकेले अपने दम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर चलाना हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हँसी-मज़ाक का खेल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बड़ा संघर्ष है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी निजी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हर जिम्मेदारी निभानी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इधर भागना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उधर दौड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों के लिए हर पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को खपाना हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो असली इंसान की पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे विरासत के नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं, बस कर्ज़ मिला हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अपने हिस्से की जिंदगी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोन की किस्तों में चुकानी पड़ी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही जानता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक रुपया कमाने का दर्द।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे बिना मेहनत के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ मिल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह क्या जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसीने की कीमत क्या होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दूसरों की मेहनत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लूटकर अपना घर भरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें कहाँ एहसास होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें किसी की नींद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की थकान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के अधूरे सपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पूरी जिंदगी लगी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को भीतर से अमीर करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उसे पता होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये किसी की लूट नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे संघर्ष की कमाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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