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क्या वो शख़्स तुम्हारा हो गया?

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            क्या वो शख़्स तुम्हारा हो गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही शख़्स पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ लुटाने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शख़्स तुम्हारा हो गया क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए दुनिया भुला दी तुमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने तुम्हें अपना बना लिया क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी खुशी में अपनी खुशी ढूँढ़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके ग़म को अपना ग़म समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी एक मुस्कान की ख़ातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द को हँसकर सहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने तुम्हारी ख़ामोशी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पढ़कर देखा क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए अपने ख़्वाब छोड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ख़्वाहिशें कुर्बान कीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हर साँस पर जिसका नाम लिखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उसने भी तुम्हारे नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ज़िंदगी की शाम की?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही शख़्स को अपनी दुनिया मानकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने हर रिश्ता पीछे छोड़ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उसने भी तुम्हारे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अहंकार को तोड़ दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही शख़्स पर सब कुछ लुटाने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा ख़ुद से ये सवाल करना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तुमने अपनी पूरी दुनिया माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उसने भी तुम्हें अपना माना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर तुम ही प्रेम निभाते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो इसे तुम्हारी आदत समझता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम उसे अपनी किस्मत मान बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो तुम्हें बस एक विकल्प समझता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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