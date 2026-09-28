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क्या मिला चरित्र बचाकर

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            क्या मिला चरित्र बचाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही मन से कहा करती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लड़की अपनी जवानी में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल, बहककर घूमें-फिरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया देखें, थोड़ा जी लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर फिर खुद को रोक लेती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहती थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, यह समय घूमने का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह समय अपनी ज़िंदगी और भविष्य बनाने का है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी लड़कियों को देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन तो उसका भी करता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका कोई दोस्त है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरा भी होना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर फिर दिल को समझा लेती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, ये सब फालतू काम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह समय दोबारा नहीं आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ ले… अपना भविष्य बना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह पढ़ने लगती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक विश्वास के साथ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जीवन में जो भी पुरुष आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही उसका पति होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही उसका अपना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर आज पीछे मुड़कर देखती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो खुद से पूछती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मिला तुझे इतनी कुर्बानियाँ देकर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने तारीफ़ की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तूने अपना चरित्र बचाकर रखा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने अपनी जवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही जगह लगाई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उल्टा दोष सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हिस्से में डाल दिए गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन गुनाहों को तूने किया ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें भी तेरा नाम जोड़ दिया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ले…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अपने चरित्र पर गर्व कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस उम्र में खेलना-कूदना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तूने खुद को रोक लिया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस उम्र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी को खुलकर जीना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तू भविष्य सँवारती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आज?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईमानदार होकर भी दोषी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरित्रवान होकर भी बदनाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद दर्द इसलिए भी ज्यादा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैंने किया कुछ भी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी गुनाह सारे मेरे हिस्से आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी-कभी मन पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरह रिश्ते बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी आज किसी की दुलारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसने खुद को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ एक रिश्ते के लिए बचाकर रखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हिस्से में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफाई देने के सिवा क्या आया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मन चुप हो जाता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बस इतना कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद गलती चरित्रवान होने की नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती यह थी कि मैंने सोचा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया भी चरित्र की कीमत समझती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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