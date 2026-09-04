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कल के भरोसे मत छोड़ो जीवन

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            कुछ भी सदा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा न संग सहेलियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा न जीवन है जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा न फूल खिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा न सावन रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा न जवानी रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा न काले केश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा न रहती गले में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रियतम की बाँहों की रेख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की धारा बहती जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग धीरे-धीरे ढलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज है अपना-अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वह भी कहाँ रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण में जो रूप सँवारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी एक दिन धुँधला जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यौवन, सौंदर्य, प्रेम का मौसम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से बीत जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलते-ढलते ढल जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साँझ जीवन की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे पेड़ की छाँव ढलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे धरती पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए जो आज मिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका मान करो, मुस्काओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल के भरोसे मत छोड़ो जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को जीते जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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