कल के भरोसे मत छोड़ो जीवन

कुछ भी सदा नहीं



सदा न संग सहेलियाँ,

सदा न जीवन है जग में,

सदा न फूल खिलता है,

सदा न सावन रहता है।



सदा न जवानी रहती है,

सदा न काले केश,

सदा न रहती गले में

प्रियतम की बाँहों की रेख।



समय की धारा बहती जाती,

हर रंग धीरे-धीरे ढलता है,

जो आज है अपना-अपना,

कल वह भी कहाँ रहता है।



दर्पण में जो रूप सँवारा,

वह भी एक दिन धुँधला जाएगा,

यौवन, सौंदर्य, प्रेम का मौसम

चुपके से बीत जाएगा।



ढलते-ढलते ढल जाती है

हर साँझ जीवन की,

जैसे पेड़ की छाँव ढलती है

धीरे-धीरे धरती पर।



इसलिए जो आज मिला है,

उसका मान करो, मुस्काओ,

कल के भरोसे मत छोड़ो जीवन,

आज को जीते जाओ।

— रजनी

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एक घंटा पहले