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ख़ुद को चुनना सीखो

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            ख़ुद को चुनना सीखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर औरत को मर्द की ज़िंदगी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सीखना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सबसे पहले उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थी होना सीखना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मर्द से बड़ा स्वार्थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपनी ख़ुशी के लिए जीता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और औरत परिवार की ख़ुशी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ख़ुशी ढूँढ़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्द को अगर चुनाव दिया जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ख़ुद को चुने या परिवार को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अक्सर वो ख़ुद को चुनेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को चुनेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सुख को सबसे ऊपर रखेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन औरत को जब यही चुनाव मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वो ख़ुद को पीछे छोड़ देगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों की बलि देकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने परिवार को चुन लेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति की ख़ुशी के लिए झुकेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के लिए हर दर्द सहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों को बचाने की ख़ातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी इच्छाओं को दफ़न करेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी ज़रूरतों का ख़याल रखते-रखते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़ुद को भूल जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी ज़िंदगी सँवारते-सँवारते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ज़िंदगी पीछे छोड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर क्यों हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग की उम्मीद उसी से हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हर रिश्ते की क़ीमत पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत की ख़ुशी ही कम हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार से प्रेम करना अच्छी बात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों के लिए जीना भी ख़ास बात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपने अस्तित्व को मिटा देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई महानता नहीं, न इंसाफ़ की बात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ऐ औरत!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मर्द की ज़िंदगी से कुछ सीखना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपनी ख़ुशी को महत्व देना सीख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार दूसरों को चुनने के बजाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ख़ुद को चुनना सीख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तुम्हारे सपने भी अपने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी इच्छाएँ भी अनमोल हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम केवल किसी की पत्नी या माँ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी अपनी पहचान भी अनमोल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हर बार परिवार ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपने लिए भी खड़ी होना सीख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको चुनते-चुनते उम्र गुज़ार दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब एक बार ख़ुद को चुनना सीख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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44 मिनट पहले

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