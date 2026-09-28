आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kanoon ki rakhwali
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कानून की रखवाली

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कानून की रखवाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून बनाया गया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी को बचाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमज़ोर का सहारा बनने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर न जाने कितनी औरतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी सहारा ढूँढ रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी ही महिलाएँ ऐसी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद कानून पढ़ती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून की धाराएँ समझती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को न्याय का रास्ता दिखाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपने ही घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन चप्पल खाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल अनपढ़ थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी पिटती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वकील बन गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून की रखवाली करती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अपने ही घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोश खड़ी रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उन्हें डर है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों का भविष्य न बिगड़ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा नाम बदनाम न हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मायके वालों की इज़्ज़त न मिट जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रिश्ते के टूटने का दोष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से उसी औरत के सिर न आ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता जब टूटता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सवाल अक्सर औरत से होते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुमने निभाया क्यों नहीं?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुमने सहा क्यों नहीं?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कोई यह नहीं पूछता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसे तोड़ा किसने था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही वह कड़वी सच्चाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समाज सुनना नहीं चाहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून हाथ में होने के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई औरतें न्याय नहीं माँग पातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अपने बच्चों, परिवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और समाज की जिम्मेदारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने अपने सिर ले रखी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून किताबों में ताकत देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर औरत को अपने जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ताकत का इस्तेमाल करने का साहस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज कब देगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस सोच का भी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ औरत को बचपन से सिखाया जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि घर बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे इसके लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें खुद ही क्यों न टूटना पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़वी बात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सच यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनपढ़ थी तब भी पिटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वकील बनी तब भी पिट रही है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फर्क सिर्फ इतना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आज उसके हाथ में कानून है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अपने लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आवाज़ कहीं भीतर दब रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
27 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree