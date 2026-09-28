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जो समझ लो, वही हूँ मैं

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जो समझ लो, वही हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौक नहीं रहा अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को साबित करने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जो समझना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ ले मुझे उसी तरह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ जोड़कर भी देख लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिड़गिड़ाकर भी देख लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार से कहकर देख लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोकर भी और लड़कर देख लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैरों में भी गिरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कोई मुझे समझने वाला न मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इस बार कोई समझेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इस बार मेरी खामोशी पढ़ेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही गलत समझी गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किस-किस को सफाई दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस-किस को अपना दर्द सुनाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समझना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरी आँखों में भी नहीं समझ पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शब्दों से क्या समझेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शौक नहीं रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को साबित करने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सच की गवाही देने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जैसी हूँ, वैसी ही हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सफाई दूँगी, न शिकायत करूँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी नज़र में जैसी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो वही सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समझ लो, वही हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब खुद को साबित करने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई चाह नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कोशिश कर चुकी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बस अपने होने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गवाही खुद हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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27 मिनट पहले

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