आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Galti kisi ki , saja kisi aur ko
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

गलती किसी की, सज़ा किसी और को

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            गलती किसी की, सज़ा किसी और को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती किसी और की होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सज़ा किसी और को मिलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना अजीब इंसाफ़ है दुनिया का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बेगुनाहों की ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की गलतियों से हिलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटों के पैदा होते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ माँ-बाप का सीना गर्व से तन जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा होने का घमंड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आँखों पर ऐसा चढ़ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसे दुनिया में लाने को ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझ लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसे इंसान बनाने की ज़िम्मेदारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पीछे छोड़ देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सिखाते हैं व्यवहार की मर्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न समझाते हैं रिश्तों का सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बताते हैं कि औरत कोई वस्तु नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी रखती है अपना स्वाभिमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा है, तो सब माफ़ है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही सोच उसे बिगाड़ देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसकी हर बदतमीज़ी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परवरिश की कमी पर्दा डाल देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बेटी को पालने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाप अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके संस्कारों की ख़ातिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी नींदें तक गँवा देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सही-गलत का भेद सिखाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते की मर्यादा समझाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर की इज़्ज़त के साथ-साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के घर का मान रखना भी सिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे इतना सँवारते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि किसी की बहू बने तो घर जोड़ सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की पत्नी बने तो रिश्ता निभा सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर परिस्थिति में धैर्य रखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते को सम्मान दे सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब किसी बिगड़े हुए लड़के की मूर्खता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अच्छी लड़की की ज़िंदगी उजाड़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सवाल उस लड़के की परवरिश पर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लड़की के संस्कारों पर उठता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके माँ-बाप की परवरिश पर उँगली उठती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने तो अपनी बेटी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कदम पर सही राह दिखाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करे कोई, भरे कोई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो इस समाज की विडंबना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिगाड़ता कोई और है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भुगतता कोई और है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस बेटी को उसके माँ-बाप ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कारों की दौलत देकर विदा किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी को किसी और की लापरवाही ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर का दर्द दे दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस गलती की ज़िम्मेदारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और के कंधों पर होनी चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका बोझ भी अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़की और उसके परिवार को उठाना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर कब समझेंगे वे माँ-बाप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बेटा होना कोई अभिमान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अच्छा इंसान बनाना कर्तव्य है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे को जन्म देना प्रकृति का काम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे संस्कारी बनाना परवरिश का धर्म है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी को संस्कार सिखाना जितना ज़रूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे को भी उतना ही सिखाना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत का सम्मान करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी गलती स्वीकारना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने व्यवहार की ज़िम्मेदारी लेना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी की बेटी को दुख देने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर की बेटी को याद करना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अच्छे संस्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ बेटियों के लिए नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इज़्ज़त की हक़दार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ किसी की बेटी नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे के सिर पर ताज सजाने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भीतर इंसानियत जगाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अपनी औलाद की गलतियों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्दा डालना परवरिश नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी दूसरे की बेटी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन गलतियों की सज़ा दिलाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी भी तरह का इंसाफ़ नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree