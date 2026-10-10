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जीवन तो बस पल-पल का है

Rajani Shakyawar

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                            एक पल की भूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घड़ी गई, थोड़ी रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मैं पल-पल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पलक की चूक से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों जीवन पर कलंक लग जाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मान को बनाने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र सारी बीत जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता एक क्षण की भूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ मिट्टी में मिलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर का आवेश कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों का धैर्य न खो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षण की नादानी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ही अस्तित्व न मिट जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के माथे पर लिखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भूल कहाँ मिट पाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दाग़ ऐसे होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें उम्र भी धो नहीं पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ऐ मन! ठहर ज़रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर निर्णय से पहले सोच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक सुख की चाह में कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर का दुख न ओढ़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन तो बस पल-पल का है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कर्मों की छाप रह जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल की चूक कभी-कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी उम्र पर भारी पड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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