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दुःख भी ख़ुदा का प्रसाद

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            दुःख भी ख़ुदा का प्रसाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सच्चे इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख शायद ज़्यादा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वह हर बात को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत गहराई से महसूस करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो झूठ बोलकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून से सो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का दिल दुखाकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर कोई दर्द नहीं पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन सच्चा इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के शब्दों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में उतार लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँखों का आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आँखों से बहा लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी सोचती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना दुःख क्यों मिला मुझे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मन कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यह भी ख़ुदा की देन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसने मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना संवेदनशील इसलिए बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि मैं दर्द को समझ सकूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी टूटे हुए दिल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना दर्द समझकर सहला सकूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपने दुःख से शिकायत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे भी ख़ुदा का आशीर्वाद मानती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँसू उसने मेरी आँखों को दिए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें उसका प्रसाद मानती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द महसूस करने वाला दिल नहीं मिलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई के साथ जीने का साहस नहीं मिलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मेरे हिस्से में दुःख आया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद इसके पीछे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ख़ुदा की कोई मर्ज़ी होगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब अपने आँसुओं को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी नेमत समझकर स्वीकार करती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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