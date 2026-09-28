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धरती का सबसे बड़ा सवाल

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            धरती का सबसे बड़ा सवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास के पन्ने खोलती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रूह तक काँप जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे-से अपराध की सज़ा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत कहाँ खो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे-कैसे दंड दिए गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी-कैसी यातनाएँ सहनी पड़ीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिन्हें इतिहास महान कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी तलवारों से कितनी चीखें निकलीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक राजा दूसरे राज्य से लड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीतता तो जश्न मनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारने वालों की संपत्ति के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी स्त्रियों को भी अपना अधिकार बताता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी अजीब है मनुष्य की फितरत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुख देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस धरती ने उसे जीवन दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के सीने पर घाव करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार भी इसी के भीतर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रेष्ठ होने का भ्रम भी यही पालता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति की हर चीज़ को जीतने निकला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में खुद से ही हार जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद धरती की सबसे बड़ी भूल यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसने मनुष्य को इतना अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना पेड़ ने किसका घर छीना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षी ने किसका आसमान छीन लिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानवर भूख में शिकार करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य अक्सर अहंकार में वार करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी खुद को सबसे सभ्य कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही सवाल मुझे भीतर तक झकझोरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश इंसान समझ पाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि धरती उसकी जागीर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी इस प्रकृति का एक हिस्सा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सबसे ऊँची प्रजाति नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को जीतने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश इंसान खुद को जीत ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को दुख देने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर का अहंकार मिटा ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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