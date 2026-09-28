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बुद्धि का अहंकार

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            बुद्धि का अहंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उच्च स्तर की बुद्धि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार इंसान को महान नहीं बनाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी वही बुद्धि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे समाज से दूर भी कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब इंसान को लगने लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उससे ज्यादा कोई जानता ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सोच से बेहतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की सोच हो ही नहीं सकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ज्ञान धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का रूप लेने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह लोगों को समझना छोड़ देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ उन्हें परखता रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते में कमी खोजता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात में अपनी श्रेष्ठता देखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भीड़ में रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अकेला होता जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग उसके पास होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उससे दूर होते जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ बुद्धि नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ और संवेदना भी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत ऊँची बुद्धि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर विनम्रता खो दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इंसान को समझदार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असामाजिक बना देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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