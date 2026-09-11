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बिना कीमत के शौक

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            बिना कीमत के शौक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत महँगे शौक नहीं थे मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तो बस बिना कीमत के शौक पाले थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही चाहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मैं रूठ जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कोई मुझे गले लगा ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल की बात पूछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने दिल की बात मुझे बता दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतने से ही तो शौक थे मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें किसी कीमत की जरूरत नहीं थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई महँगा तोहफ़ा चाहिए था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई बड़ी ख्वाहिश थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कोई अपना-सा होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन को समझ ले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही तो चाहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अजीब बात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन शौकों की कोई कीमत नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी मुझे नसीब नहीं हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच कहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीमत वाले शौक पालने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे कभी शौक ही नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल से निभाया हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रिश्ता चाहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना ही…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सबसे महँगी चाहत बन गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
51 मिनट पहले

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